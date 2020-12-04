Премьер Эстонии самоизолировался после контакта с больным коронавирусом
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что контактировал с инфицированным коронавирусом, поэтому будет оставаться в самоизоляции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
В пятницу, 4 декабря, во время визита в Ида-Вирумаа Юри Ратас узнал, что контактировал с зараженным коронавирусом.
"Только что узнал, что 2 декабря вечером встречался с человеком, который в пятницу узнал, что у него диагностировали Covid-19", - отметил премьер-министр.
Премьер-министр проконсультировался с сотрудниками Департамента здоровья и решил оставаться в самоизоляции.
"Я немедленно прерву визит и поеду сдавать тест, чтобы убедиться, что после моих сегодняшних встреч не заразились другие. После этого я останусь на самоизоляции и буду следовать дальнейшим инструкциям Департамента здоровья", - отметил Ратас.