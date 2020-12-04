Премьер Эстонии самоизолировался после контакта с больным коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что контактировал с инфицированным коронавирусом, поэтому будет оставаться в самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В пятницу, 4 декабря, во время визита в Ида-Вирумаа Юри Ратас узнал, что контактировал с зараженным коронавирусом.

"Только что узнал, что 2 декабря вечером встречался с человеком, который в пятницу узнал, что у него диагностировали Covid-19", - отметил премьер-министр.

Премьер-министр проконсультировался с сотрудниками Департамента здоровья и решил оставаться в самоизоляции.

"Я немедленно прерву визит и поеду сдавать тест, чтобы убедиться, что после моих сегодняшних встреч не заразились другие. После этого я останусь на самоизоляции и буду следовать дальнейшим инструкциям Департамента здоровья", - отметил Ратас.