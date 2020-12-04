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Латвія через епідемію зупиняє регулярні пасажирські перевезення до Литви 

П'ятниця, 4 грудня 2020, 18:09

Латвія через ситуацію з коронавірусом з наступного тижня призупиняє регулярні пасажирські перевезення до Литви. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

До латвійського списку країн, з якими призупиняються регулярні перевезення пасажирів, автоматично потрапляють ті, де кількість захворювань удвічі перевищує середній показник у ЄС. Наразі це 506,9 заражень на 100 тисяч населення, відтак під заборону потрапляють країни, де цей показник перевищує 1013,8.

Разом із Литвою, у цьому списку опинилися низка інших європейських країн, які не є близькими сусідами Латвії - Андорра, Люксембург, Хорватія і Сан-Марино. 

У Литві, населення якої становить близько 2,8 млн осіб, з 20 листопада добовий приріст хворих зазвичай перевищував 2 тисячі випадків.

У самій Латвії за минулу добу виявили 686 нових хворих - на 8065 здійснених тестів. Напередодні зареєстрували рекордні 930 заражень за добу.

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