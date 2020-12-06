Brexit: Лондон і Брюссель відновлюють переговори в останній спробі досягти угоди

Вирішальні переговори з метою укладення торгівельної угоди між Великою Британією і ЄС, яка має почати діяти після завершення перехідного періоду Brexit, мають відновитися у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Головний парламентер Британії по Brexit Девід Фрост зустрінеться з колегою з ЄС Мішелем Барньє в Брюсселі, щоб спробувати подолати "суттєві розбіжності"двох сторін.

Британське джерело повідомило, що це може бути "останній кидок кості", щоб домовитися про угоду до кінця року.

Зазначається, що настрій перед переговорами пригнічений, але обидві сторони все ще хочуть укласти угоду.

"Часто найтемніша година настає якраз перед світанком" – зазначив співрозмовник BBC. У британському уряді.

Недільна зустріч відбудеться після того, як переговори між прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн не принесли результату.

Вони по телефону протягом години в суботу, але не змогли вийти з глухого кута з "критичних питань".

У спільній заяві, опублікованій згодом, вони стверджували, що права на рибальство, правила конкуренції і те, як буде здійснюватися будь-яка угода, як і раніше викликають проблеми.

Як повідомлялося, у Брюсселі поки не планують проведення екстреного саміту з питання Brexit.

Британія офіційно вийшла з блоку в кінці січня, але все ще перебуває на єдиному ринку ЄС до 31 грудня. Якщо до цього крайнього терміну не буде укладена угода, будуть повторно введені найсуворіші тарифи і обтяжливі митні перевірки, що призведе до економічного хаосу.