Оппозиционные партии Молдовы вышли на совместный митинг против власти Додона

В центре Кишинева проходит протест за проведение досрочных выборов, а также против правительства Иона Кику и ситуативной коалиции в парламенте социалистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

3 декабря парламент Молдавии, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроєктів, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, которая ограничит полномочия Майи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращения разрешения на трансляцию российских программ.

Оппозиция и избранная президентша Мая Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала граждан к протестам. На акцию также призвали выйти своих сторонников "Наша партия", DA, PAS, Демпартия, PUN.

"Игорь Додон обижен за то, что ему на этот раз не удалось обмануть людей, он пытается поджечь страну и сделать жизнь людей еще сложнее. Так он хочет отомстить людям, потому что они не проголосовали за него. Так он старается держаться за власть, чтобы он и его друзья могли и дальше безнаказанно воровать" - сказала Санду на митинге в воскресенье.

Ранее в ЕС осудили быстрое одобрение парламентом Молдовы закона, который ограничил полномочия избранной президенты Майи Санду, забрав у нее контроль над спецслужбой страны.