Президент Литви вимагає негайного посилення карантину

Президент Литви Гітанас Науседа закликає до негайного посилення карантинних обмежень з тим, щоб уповільнити поширення коронавірусу.

Про це заявив його головний радник Симонас Крепшта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Більш жорсткі заходи спрямовані на скорочення числа зустрічей між людьми (...), обмеження націлені також на торгові точки, місця навчання, робочі місця та сімейне спілкування", - сказав радник.

"Президент вважає, що ці пропозиції необхідно реалізувати негайно", - додав він.

На цьому тижні уряд Литви вирішив посилити умови карантину на всій території країни.

В публічних місцях можуть збиратися тільки по дві людини - до цього дозволялося по п’ять. Крім того, обмежено торгівлю у всіх тимчасових місцях.

Карантин у Литві був продовжений до 17 грудня включно.

За минулу добу в Литві підтверджено 2219 нових випадків коронавірусу, померли 15 осіб.