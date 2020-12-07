Опозиція виграла вибори в Румунії, але партія Орбана має шанс зберегти владу

Румунська опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) виграла на парламентських виборах, що пройшли в неділю, свідчать результати підрахунку 94% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.

За попередніми даними, соціал-демократи, яких очолював нині ув’язнений за зловживання владою Лівіу Драгня, набрали 30,2% голосів на виборах до Сенату і 29,8% на виборах до Палати депутатів.

Чинна партія влади прем'єр-міністра Людовика Орбана, консервативна Націонал-ліберальна партія (PNL), на другому місці з 25,5% і 25,11%.

Правоцентристський альянс USR-PLUS, найвірогідніший союзник правлячої партії, здобув 15% на виборах до Сенату і 14,5% до Палати депутатів.

Ще дві партії долають 5-відсотковий бар'єр - ультранаціоналістичний Альянс за румунську єдність (8,8% та 8,7%), який уперше опиниться в законодавчому органі, і Демократичний альянс угорців в Румунії (6,2% і 6%).

Малоймовірно, що соціал-демократи зможуть сформувати уряд, оскільки у Націонал-ліберальної партії прем'єр-міністра Людовика Орбана більше потенційних союзників.

Окрім USR-PLUS, союзником партії прем’єра є UDMR, яка вже заявила, що хоче співпрацювати.

Аутсайдерами виборів стали Партія національної єдності (PMP) експрезидента Траяна Бесеску та PRO Romania експрем’єра Віктора Понти, які не подолали виборчий бар’єр.

Явка була рекордно низькою і склала всього 33%.