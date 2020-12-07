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Кулеба: Україна не залишиться в кінці світової черги на вакцину

Понеділок, 7 грудня 2020, 09:25

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що завдяки участі в програмі COVAX і дружнім відносинам з партнерами Україна "не залишиться в кінці черги на вакцину".

Про це міністр сказав у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС зазначив, що Україна працює на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб питання отримання вакцини було вирішено позитивно, "і щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину". 

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"Плануємо досягти цього завдяки двом елементам: активній участі в COVAX, і завдяки дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими", - сказав міністр. 

Втім він заявив, що "поки дещо рано говорити про конкретику". "Лише пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин", - пояснив міністр. 

Кулеба також не став прив’язувати питання відкриття кордонів ЄС для українців до проведення масової вакцинації. 

"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - сказав він.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна вивчає можливість використання фінансових інструментів Експортно-кредитного агентства Великої Британії (UKEF) для закупівлі британських тестів і вакцини для боротьби з пандемією COVID-19. 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прогнозувала, що у країнах Євросоюзу вакцинація від коронавірусу може початися вже в кінці грудня.

Британія стане першою країною Заходу, яка розпочне вакцинацію населення. Процес стартує у вівторок, 8 грудня.

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