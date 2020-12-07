Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол Угорщини сподівається, що ніхто не прагне до громадянської війни на Закарпатті

У ЄС оприлюднили деталі, проти кого і за що застосовуватимуть схвалений механізм санкцій

ЄС затвердив режим санкцій за порушення прав людини

ЄС наступного тижня завершить роботу над третім пакетом санкцій щодо Білорусі – ЗМІ






Снігопади в Альпах призвели до хаосу на дорогах і небезпеки сходження лавин

Понеділок, 7 грудня 2020, 10:45

Сильні снігопади і дощі спричинили хаос в Австрії, а також у гірській північній частині Італії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Попередження про можливе сходження лавин оголошено у Східному Тіролі в Австрії, а також італійських Доломітових Альпах і Південному Тіролі. 

 
Фото: Brunner Images

Через сильний снігопад в Австрії були заблоковані дороги і ділянки залізниці, а тисячі будинків залишилися без електрики.

Школи в Східному Тиролі і Каринтії в Австрії зачинені у понеділок через небезпеку сходження лавин.

 
Фото: Brunner Images

По всьому регіону Емілія-Романья на півночі Італії підвищення рівня води у річках спричинило евакуацію. Через надмірні опади вийшла з берегів річка По.

Сильні снігопади тривають на тлі запеклих дебатів у Європі щодо заборони катання на лижах, щоби звести до мінімуму контакти через пандемію коронавірусу. 

Австрія, Франція і Італія планують закрити або серйозно обмежити доступ до гірськолижних схилів у майбутній курортний сезон, тоді як Швейцарія планує дотримуватися правил гігієни, щоб курорти могли залишатися відкритими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Італія стихійні лиха
powered by lun.ua