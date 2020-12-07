Снігопади в Альпах призвели до хаосу на дорогах і небезпеки сходження лавин

Сильні снігопади і дощі спричинили хаос в Австрії, а також у гірській північній частині Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Попередження про можливе сходження лавин оголошено у Східному Тіролі в Австрії, а також італійських Доломітових Альпах і Південному Тіролі.

Фото: Brunner Images

Через сильний снігопад в Австрії були заблоковані дороги і ділянки залізниці, а тисячі будинків залишилися без електрики.

Школи в Східному Тиролі і Каринтії в Австрії зачинені у понеділок через небезпеку сходження лавин.

Фото: Brunner Images

По всьому регіону Емілія-Романья на півночі Італії підвищення рівня води у річках спричинило евакуацію. Через надмірні опади вийшла з берегів річка По.

Сильні снігопади тривають на тлі запеклих дебатів у Європі щодо заборони катання на лижах, щоби звести до мінімуму контакти через пандемію коронавірусу.

Австрія, Франція і Італія планують закрити або серйозно обмежити доступ до гірськолижних схилів у майбутній курортний сезон, тоді як Швейцарія планує дотримуватися правил гігієни, щоб курорти могли залишатися відкритими.