Снегопады в Альпах привели к хаосу на дорогах и опасности схода лавин

Сильные снегопады и дожди вызвали хаос в Австрии, а также в горной северной части Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Предупреждение о возможном сходе лавин объявлено в Восточном Тироле в Австрии, а также итальянских Доломитовых Альпах и Южном Тироле.

Фото: Brunner Images

Из-за сильного снегопада в Австрии были заблокированы дороги и участки железной дороги, а тысячи домов остались без электричества.

Школы в Восточном Тироле и Каринтии в Австрии закрыты в понедельник из-за опасности схода лавин.

Фото: Brunner Images

По всему региону Эмилия-Романья на севере Италии повышение уровня воды в реках привело к эвакуации. Из-за чрезмерных осадков вышла из берегов река По.

Сильные снегопады происходят на фоне ожесточенных дебатов в Европе о запрете катания на лыжах, чтобы свести к минимуму контакты из-за пандемии коронавируса.

Австрия, Франция и Италия планируют закрыть или серьезно ограничить доступ к горнолыжным склонам в предстоящий курортный сезон, тогда как Швейцария планирует соблюдать правила гигиены, чтобы курорты могли оставаться открытыми.