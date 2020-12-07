Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посол Венгрии надеется, что никто не стремится к гражданской войне на Закарпатье

В ЕС обнародовали детали, против кого и за что будут применять механизм санкций

ЕС утвердил режим санкций за нарушение прав человека

ЕС на следующей неделе завершит работу над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси - СМИ






Снегопады в Альпах привели к хаосу на дорогах и опасности схода лавин

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:45

Сильные снегопады и дожди вызвали хаос в Австрии, а также в горной северной части Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Предупреждение о возможном сходе лавин объявлено в Восточном Тироле в Австрии, а также итальянских Доломитовых Альпах и Южном Тироле.

 
Фото: Brunner Images

Из-за сильного снегопада в Австрии были заблокированы дороги и участки железной дороги, а тысячи домов остались без электричества.

Школы в Восточном Тироле и Каринтии в Австрии закрыты в понедельник из-за опасности схода лавин.

 
Фото: Brunner Images

По всему региону Эмилия-Романья на севере Италии повышение уровня воды в реках привело к эвакуации. Из-за чрезмерных осадков вышла из берегов река По.

Сильные снегопады происходят на фоне ожесточенных дебатов в Европе о запрете катания на лыжах, чтобы свести к минимуму контакты из-за пандемии коронавируса.

Австрия, Франция и Италия планируют закрыть или серьезно ограничить доступ к горнолыжным склонам в предстоящий курортный сезон, тогда как Швейцария планирует соблюдать правила гигиены, чтобы курорты могли оставаться открытыми.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Италия стихийные бедствия
powered by lun.ua