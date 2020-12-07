Украина уже полтора месяца ждет обещанные Ираном материалы по самолету МАУ

С момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов на встрече с послом Ирана Манучехром Моради в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбития украинского самолета", - сказал Мамедов.

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Он подчеркнул, что ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров.

"Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщину авиакатастрофы", - резюмировал Мамедов.

В середине ноября Мамедов заявил, что иранская сторона затягивает расследование сбитого самолета МАУ, уклоняясь от сотрудничества.

После второго раунда переговоров 20 октября, прошедших в Тегеране, заместитель главы МИД Евгений Енин заявлял, что Украина получила заверения о наличии у Ирана политической воли как можно скорее восстановить истину по делу о сбитии самолета.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.