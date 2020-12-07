Країни ЄС отримають перші дози вакцини від COVID-19 через 3-4 тижні

Представник Литви в Європейській комісії Віргініюс Сінкевічюс заявив, що перші вакцини проти коронавірусу можуть бути доставлені в держави-члени ЄС через три-чотири тижні.

Про це він розповів агентству BNS, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, всі країни, які беруть участь в спільних закупівлях Євросоюзу, отримають вакцину одночасно.

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Зараз важливо підготуватися до логістики всередині країни, щоб правильно підготуватися до вакцинації, додав він.

"Ми говоримо про період від трьох до чотирьох тижнів, коли вакцина дійсно може потрапити у держави-члени. Найважливіші акценти - забезпечення логістики всередині країни, підтримання необхідних температур і умов, а також забезпечення їх доступності не тільки в містах, але і в районних центрах", - сказав єврокомісар.

Вакцини проти коронавірусу, розроблені фармацевтичними компаніями, зараз проходять етап перевірки у Європейському агентстві з лікарських засобів. Тільки після схвалення агентство препарати можуть застосовуватися на ринку країн Євросоюзу.

Агентство планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини виробників Pfizer і BioNTech для її затвердження.

Британія стане першою країною Заходу, яка розпочне вакцинацію населення. Процес стартує у вівторок, 8 грудня.