Молдова через коронавірус обмежила час роботи ресторанів і кафе

Молдова у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації обмежила час роботи усіх закладів громадського харчування.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення ухвалила спеціальна урядова комісія з питань охорони здоров’я.

За новими правилами, з 7 грудня усі заклади громадського харчування повинні закриватися не пізніше 22-00, а відкриватися - не раніше 7-00. Це стосуватиметься не лише барів та ресторанів, а й кафе на заправках та в аеропортах.

Крім того, з 8 грудня усі державні органи перейдуть на скорочений графік роботи - до 16 години.

Протягом останнього тижня приріст нових хворих у Молдові, населення якої (без Придністров’я) становить близько 2,6 млн осіб, неодноразово перетинав позначку у 1700 випадків, тоді як протягом жовтня-початку листопада показники зрідка перевищували тисячу.