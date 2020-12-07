Молдова через коронавирус ограничила время работы ресторанов и кафе

Молдова в связи с ухудшением эпидемической ситуации ограничила время работы всех заведений общественного питания.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение приняла специальная правительственная комиссия по вопросам здравоохранения.

По новым правилам, с 7 декабря все заведения общественного питания должны закрываться не позднее 22-00, а открываться - не ранее 7-00. Это будет касаться не только баров и ресторанов, но и кафе на заправках и в аэропортах.

Кроме того, с 8 декабря все государственные органы перейдут на сокращенный график работы - до 16 часов.

В течение последней недели прирост новых больных в Молдове, население которой (без Приднестровья) составляет около 2,6 млн человек, неоднократно пересекал отметку в 1700 случаев, тогда как в октябре-начале ноября показатели изредка превышали тысячу.