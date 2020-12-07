У Литві посилили карантин і продовжили його до кінця року

У понеділок уряд Литви ще раз посилив правила карантину, які набудуть чинності з 9 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Тимчасово виконуючий обов’язки глави МОЗ Литви Ауреліюс Верига сказав, що ситуація не покращується.

"З урахуванням того, що епідеміологічна ситуація не поліпшується, кількість заражень зростає, ми повинні констатувати, що діючих заходів недостатньо для приборкання карантину", – сказав він.

Будуть заборонені близькі контакти більш ніж двох сімей - домашніх господарств, за винятком тих випадків, коли необхідно надати невідкладну допомогу, доглянути за людьми, які самі не можуть подбати про себе.

Забороняється проводити особисті свята, як в громадських місцях, так і на приватній території, якщо в них беруть участь члени більш ніж двох сімей (в будь-якому випадку кількість учасників обмежена 10).

Уряд також затвердив віддалену роботу всіх державних і муніципальних установ і компаній. Приватному сектору такий порядок рекомендований.

Торговцям також доведеться пристосуватися до більш жорстких вимог – в магазинах, торгових центрах, на ринках і в інших місцях торгівлі вимагатимуть забезпечити на кожного відвідувача не 10, а 15 кв.м (якщо загальна площа 10 000 кв. м або менше) або 30 кв. м (якщо загальна площа більше 10 000 кв. м).

Крім того, рекомендується, щоб за покупками ходив тільки один з членів кожної сім'ї.

Уряд також скасував дозвіл на відкриття музеїв і галерей з 10 грудня (раніше планувалося таке послаблення).

Обмеження діятимуть до нового року.