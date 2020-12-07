В Литве усилили карантин и продлили его до конца года

В понедельник правительство Литвы еще раз ужесточило правила карантина, которые вступят в силу с 9 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Временно исполняющий обязанности главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что ситуация не улучшается.

"С учетом того, что эпидемиологическая ситуация не улучшается, количество заражений растет, мы должны констатировать, что действующих мер недостаточно для обуздания карантина", – сказал он.

Будут запрещены близкие контакты более чем двух семей, домашних хозяйств, за исключением тех случаев, когда необходимо оказать неотложную помощь, присмотреть за людьми, которые сами не могут позаботиться о себе.

Запрещается проводить личные праздники, как в общественных местах, так и на частной территории, если в них принимают участие члены более чем двух семей (в любом случае количество участников ограничено 10).

Правительство также утвердило удаленную работу всех государственных и муниципальных учреждений и компаний. Частному сектору такой порядок рекомендован.

Торговцам также придется приспособиться к более жестким требованиям – в магазинах, торговых центрах, на рынках и в других местах торговли потребуют обеспечить на каждого посетителя не 10, а 15 кв. м (если общая площадь 10 000 кв. м или меньше) или 30 кв. м (если общая площадь более 10 000 кв. м).

Кроме того, рекомендуется, чтобы за покупками ходил только один из членов каждой семьи.

Правительство также отменило разрешение на открытие музеев и галерей с 10 декабря (ранее планировалось такое послабление).

Ограничения будут действовать до нового года.