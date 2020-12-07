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МЗС сподівається, що ЄС покарає РФ новим механізмом санкцій за репресії у Криму та на Донбасі

Понеділок, 7 грудня 2020, 17:11

У Міністерстві закордонних справ України привітали схвалення Радою ЄС нового санкційного механізму за порушення прав людини та висловили сподівання, що це дозволить посилити тиск на Росію за її дії в окупованому Криму та на Донбасі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному коментарі МЗС.

"Україна вітає і підтримує запровадження Європейським Союзом нового універсального санкційного механізму у сфері порушень прав людини... Цим рішенням ЄС вкотре засвідчив, що є визнаним світовим лідером у боротьбі з порушеннями прав людини", - зазначає пресслужба міністерства закордонних справ.

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В МЗС нагадали, що з моменту окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей там відсутня свобода слова, тривають переслідування громадян за їхні погляди з випадками тортур і вбивств, сотні людей ув’язнені як політичні заручники, кримськотатарський народ зазнає систематичного переслідування за національною ознакою. 

"Розраховуємо, що новий санкційний механізм Євросоюзу буде ефективним і системним інструментом покарання винних у порушеннях основоположних прав людини на тимчасово окупованих територіях України і спонукатиме окупаційну адміністрацію до припинення цих злочинів… Очікуємо, що імплементація правозахисного санкційного режиму стане частиною нашого регулярного діалогу з ЄС з питань прав людини, а також консультацій щодо правових наслідків тимчасової окупації АР Крим і міста Севастополь", - йдеться у заяві МЗС. 

У комюніке додають що Росія повинна забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій до окупованих Криму і територій на сході України для моніторингу ситуації з правами людини та полегшення умов життя українських громадян, які там перебувають.    

Нагадаємо, 7 грудня Рада ЄС затвердила новий санкційний механізм Європейського союзу за порушення прав людини. Він може застосовуватися до фізичних та юридичних осіб за порушення прав людини в усьому світі. 

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