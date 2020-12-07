МИД надеется, что ЕС накажет РФ по новому механизму санкций за репрессии в Крыму и ОРДЛО

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали принятие ЕС нового санкционного механизма за нарушение прав человека и выразили надежду, что это позволит усилить давление на Россию за ее действия в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном комментарии МИД.

"Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека ... Этим решением ЕС в очередной раз показал, что является признанным мировым лидером в борьбе с нарушениями прав человека", - отмечает пресс служба министерства иностранных дел.

В МИД напомнили, что с момента оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей там отсутствует свобода слова, продолжаются преследования граждан за их взгляды со случаями пыток и убийств, сотни людей находятся в заключении как политические заложники, крымскотатарский народ подвергается систематическим преследованиям по национальному признаку .

"Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях основных прав человека на временно оккупированных территориях Украины и будет побуждать оккупационную администрацию к прекращению этих преступлений ... Ожидаем, что имплементация правозащитного санкционного режима станет частью нашего регулярного диалога с ЕС по вопросам прав человека, а также консультаций по правовым последствиям временной оккупации АР Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении МИД.

В коммюнике добавляют что Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций на оккупированные территории в Крыму и на востоке Украины для мониторинга ситуации с правами человека и облегчения условий жизни украинских граждан, которые там находятся.

Напомним, 7 декабря Совет ЕС утвердил новый санкционный механизм Европейского союза за нарушение прав человека. Он может применяться к физическим и юридическим лицам за нарушения прав человека во всем мире.

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