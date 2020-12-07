Виконавцю теракту у Ніцці, що перебуває в лікарні, висунули звинувачення

Виконавцю теракту у Ніцці, який відтоді перебуває у лікарні, офіційно висунули звинувачення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на антитерористичну прокуратуру Парижа.

Брахіма А. звинувачують у вбивствах у спільництві з терористичною організацією та замаху на вбивство у спільництві з терористичною організацією, а також участі у злочинній терористичній організації.

Звинуваченого вважають таким, що тимчасово утримується під вартою, хоча де-факто він перебуває у лікарні ще з дня скоєння теракту.

Нагадаємо, теракт в соборі Ніцци стався вранці 29 жовтня. Чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб. Під час затримання він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.

За два тижні до цього у містечку в передмісті Парижу чеченець-вихідець з Москви обезголовив вчителя, який на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.