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Виконавцю теракту у Ніцці, що перебуває в лікарні, висунули звинувачення

Понеділок, 7 грудня 2020, 18:11

Виконавцю теракту у Ніцці, який відтоді перебуває у лікарні, офіційно висунули звинувачення. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на антитерористичну прокуратуру Парижа.

Брахіма А. звинувачують у вбивствах у спільництві з терористичною організацією та замаху на вбивство у спільництві з терористичною організацією, а також участі у злочинній терористичній організації. 

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Звинуваченого вважають таким, що тимчасово утримується під вартою, хоча де-факто він перебуває у лікарні ще з дня скоєння теракту. 

Нагадаємо, теракт в соборі Ніцци стався вранці  29 жовтня. Чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб. Під час затримання він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети. 

За два тижні до цього у містечку в передмісті Парижу чеченець-вихідець з Москви обезголовив вчителя, який на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда. 

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Франція тероризм
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