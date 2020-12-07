Исполнителю теракта в Ницце, находящемуся в больнице, предъявили обвинение

Исполнителю теракта в Ницце, который с тех пор находится в больнице, официально предъявили обвинение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру Парижа.

Брахима А. обвиняют в убийствах в сообщничестве с террористической организацией и покушение на убийство в сообщничестве с террористической организацией, а также участии в преступной террористической организации.

Обвиняемого считают таким, что временно содержится под стражей, хотя де-факто он находится в больнице еще со дня совершения теракта.

Напомним, теракт в соборе Ниццы произошел утром 29 октября. Мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек. Во время задержания он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.

За две недели до этого в городке в пригороде Парижа чеченец-выходец из Москвы обезглавил учителя, который на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.