У Литві закликали включити в "закон Магнітського" ЄС корупційні злочини

У зв'язку з прийняттям Євросоюзом власного "закону Магнітського", політики, що ініціювали його, закликають розширити обсяги санкцій, включивши в закон і корупційні злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"ЄС застосовує санкції тільки до порушників прав людини, і цього недостатньо: дуже важливо, щоб санкції застосовувалися і до клептократів", - сказав на пресконференції в литовському Сеймі політичний активіст Вільям Браудер.

За словами члена Європарламенту, ліберала Пятраса Ауштрявічюса, поправок до розширення санкцій будуть домагатися, і він не сумнівається, що рано чи пізно вони будуть прийняті, тому що користуються широкою підтримкою серед членів різних фракцій ЄП.

"Взагалі ЄС має бути соромно, що в своєму першому правовому акті він не згадав ці злочини, які складають більшу частину (злочинів - ред.) автократичних, недемократичних режимів - таких, які збагачуються, крадуть і грабують своїх людей, і, до речі, інвестують частину цих грошей в ЄС", - сказав політик.

За його словами, ЄС слід переглянути цей закон, однак це намічено зробити лише в 2023-2024 роках.

За словами Голови Комітету у закордонних справах Сейму Литви Жигімантаса Павіленіса, має бути серйозна робота і всередині країни, щоб зібрати дані про порушення прав людини та інші порушення, які переконали б європейських коллег

"Європейським законом Магнітського" називається прийнятий в понеділок ЄС режим правозахисних санкцій. Він набуває чинності з 10 грудня. На відміну від вже введених ЄС санкцій для деяких країн, новий режим носитиме "тематичний", а не" географічний " характер - тобто Брюссель зможе карати порушників прав людини в усьому світі, незалежно від їх громадянства та місця проживання. Новий санкційний режим дозволить заморозити майно осіб і організацій, відповідальних за грубі порушення прав людини, а також заборонить видавати візи ЄС таким фізичним особам.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила санкційний механізм ЄС за порушення прав людини 7 грудня.

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