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ЄС затвердив режим санкцій за порушення прав людини

Понеділок, 7 грудня 2020, 11:27

Рада ЄС схвалила санкційний механізм ЄС за порушення прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту Радіо Свобода Рікарду Джозвяку.

"Міністри закордонних справ ЄС схвалили режим санкцій ЄС в області прав людини. Він набуде чинності 10 грудня", - написав він у Twitter.

У жовтні Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акта Магнітського у США. 

Новий санкційний механізм має прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі. 

Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборона на в’їзд.

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