ЄС затвердив режим санкцій за порушення прав людини

Рада ЄС схвалила санкційний механізм ЄС за порушення прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту Радіо Свобода Рікарду Джозвяку.

"Міністри закордонних справ ЄС схвалили режим санкцій ЄС в області прав людини. Він набуде чинності 10 грудня", - написав він у Twitter.

and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine