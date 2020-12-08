Глава МВС Італії заразилась коронавірусом

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Ламоргезе здала тест вранці і дізналася про результати, будучи присутньою на нараді міністрів в другій половині дня, йдеться в короткій заяві уряду.

Два міністри, що сиділи поруч з нею, міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо і міністр юстиції Альфонсо Бонафеде, самоізолювалися, хоча всі присутні були в масках і дотримувалися соціального дистанціювання.

Ламоргезе - другий міністр уряду, у якого позитивний результат тесту на Covid-19.

Перший, міністр з регіональних справ Франческо Бочча, отримав позитивний результат у жовтні і відтоді одужав.

Одна з найбільш постраждалих від пандемії європейських країн, Італія, зареєструвала понад 60 000 випадків смерті від Covid-19 і 1,7 мільйона інфекцій.