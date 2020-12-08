Глава МВД Италии заразилась коронавирусом

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламоргезе получила положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ламоргезе сдала тест утром и узнала о результатах, присутствуя на совещании министров во второй половине дня, говорится в кратком заявлении правительства.

Два министры, сидевшие рядом с ней, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр юстиции Альфонсо Бонафеде, самоізолювалися, хотя все присутствующие были в масках и придерживались социального дистанцирования.

Ламоргезе - второй министр правительства, у которого положительный результат теста на Covid-19.

Первый, министр по региональным делам Франческо Бочча, получил положительный результат в октябре и с тех пор выздоровел.

Одна из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран, Италия, зарегистрировала более 60 000 случаев смерти от Covid-19 и 1,7 миллиона инфекций.