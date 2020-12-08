Прокуратура просить 30 років для спільниці головного виконавця терактів 2015 року у Парижі
Національна антитерористична прокуратура вимагає 30 років позбавлення волі для спільниці Амеді Кулібалі, головного виконавця терактів у Парижі у 2015 році.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.
Хаят Бумедьєн - вдова Амеді Кулібалі і поїхала до Сирії ще до того, як сталися теракти проти редакції Charlie Hebdo та в інших місцях Парижа.
Прокурори вважають, що дівчина відіграла "значну роль" у підготовці терактів, "ніколи не заперечувала" почесність дій свого чоловіка і "стала інструментом пропаганди "Ісламської держави".
Для головного з нині живих звинувачуваних, Алі Різа Пола, просять довічного ув’язнення, як і для ще одного спільника Амеді Кулібалі - Мохаммеда Бельхусіна.
Для решти підсудних просять від 15 до 20 років позбавлення волі.
Загалом у справі судять чотирнадцять осіб, з них трьох - заочно. Їх підозрюють у різних ступенях сприяння виконавцям терактів - Саїду та Шерифу Куаші та Амеді Кулібалі, від рук яких загинули 17 осіб у редакції Charlie Hebdo та інших місцях у січні 2015 року.
Вирок у справі очікується 16 грудня.