Прокуратура просить 30 років для спільниці головного виконавця терактів 2015 року у Парижі

Національна антитерористична прокуратура вимагає 30 років позбавлення волі для спільниці Амеді Кулібалі, головного виконавця терактів у Парижі у 2015 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Хаят Бумедьєн - вдова Амеді Кулібалі і поїхала до Сирії ще до того, як сталися теракти проти редакції Charlie Hebdo та в інших місцях Парижа.

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Прокурори вважають, що дівчина відіграла "значну роль" у підготовці терактів, "ніколи не заперечувала" почесність дій свого чоловіка і "стала інструментом пропаганди "Ісламської держави".

Для головного з нині живих звинувачуваних, Алі Різа Пола, просять довічного ув’язнення, як і для ще одного спільника Амеді Кулібалі - Мохаммеда Бельхусіна.

Для решти підсудних просять від 15 до 20 років позбавлення волі.

Загалом у справі судять чотирнадцять осіб, з них трьох - заочно. Їх підозрюють у різних ступенях сприяння виконавцям терактів - Саїду та Шерифу Куаші та Амеді Кулібалі, від рук яких загинули 17 осіб у редакції Charlie Hebdo та інших місцях у січні 2015 року.

Вирок у справі очікується 16 грудня.