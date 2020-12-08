Прокуратура просит 30 лет для сообщницы главного исполнителя терактов 2015 году в Париже
Национальная антитеррористическая прокуратура требует 30 лет лишения свободы для сообщницы Амеди Кулибали, главного исполнителя терактов в Париже в 2015 году.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.
Хаят Бумедьен - вдова Амеди Кулибали. Она уехала в Сирию еще до того, как произошли теракты против редакции Charlie Hebdo и в других местах Парижа.
Прокуроры считают, что девушка сыграла "значительную роль" в подготовке терактов, "никогда не отрицала" почетность действий своего мужа и "стала инструментом пропаганды "Исламского государства".
Для главного из ныне живых обвиняемых, Али Риза Пола, просят пожизненное заключение, как и для еще одного сообщника Амеде Кулибали - Мохаммеда Бельхусина.
Для остальных подсудимых просят от 15 до 20 лет лишения свободы.
Всего в деле судят четырнадцать человек, из них троих - заочно. Их подозревают в различных степенях содействия исполнителям терактов - Саиду и Шерифу Куаши и Амеде Кулибали, от рук которых погибли 17 человек в редакции Charlie Hebdo и других местах в январе 2015 года.
Приговор по делу ожидается 16 декабря.