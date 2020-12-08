Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ЕС напомнили Украине о необходимости решать ситуацию, созданную скандальным решением КС

Британия откажется от положений проекта о внутреннем рынке, что нарушали соглашение о Brexit

Испания планирует пускать туристов без ограничений уже с марта 2021 года

В Британии от коронавируса вакцинировали Уильяма Шекспира






Прокуратура просит 30 лет для сообщницы главного исполнителя терактов 2015 году в Париже

Вторник, 8 декабря 2020, 13:58

Национальная антитеррористическая прокуратура требует 30 лет лишения свободы для сообщницы Амеди Кулибали, главного исполнителя терактов в Париже в 2015 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Хаят Бумедьен - вдова Амеди Кулибали. Она уехала в Сирию еще до того, как произошли теракты против редакции Charlie Hebdo и в других местах Парижа.

Читайте также
В Бельгии начался суд по терактам 2016 года в Брюсселе

Прокуроры считают, что девушка сыграла "значительную роль" в подготовке терактов, "никогда не отрицала" почетность действий своего мужа и "стала инструментом пропаганды "Исламского государства".

Для главного из ныне живых обвиняемых, Али Риза Пола, просят пожизненное заключение, как и для еще одного сообщника Амеде Кулибали - Мохаммеда Бельхусина.

Для остальных подсудимых просят от 15 до 20 лет лишения свободы.

Всего в деле судят четырнадцать человек, из них троих - заочно. Их подозревают в различных степенях содействия исполнителям терактов - Саиду и Шерифу Куаши и Амеде Кулибали, от рук которых погибли 17 человек в редакции Charlie Hebdo и других местах в январе 2015 года.

Приговор по делу ожидается 16 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция терроризм
powered by lun.ua