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Одна з федеральних земель Німеччини додатково посилить карантин

Вівторок, 8 грудня 2020, 17:15

Влада федеральної землі Саксонія анонсувала додаткові посилення карантину для боротьби з коронавірусом. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це оголосив прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер після засідання уряду. 

Нові обмеження набудуть чинності з понеділка, 14 грудня, та триватимуть до 10 січня. 

На цей час у землі мають закритися школи, дитсадки, гуртки позакласного дозвілля, а також усі непродуктові магазини, що не торгують товарами першої необхідності. 

Прем’єр пояснив, що це вимушений крок і "єдиний спосіб" стримати поширення вірусу. 

Нові обмеження ще не затверджені офіційно - документ мають внести та погодити 11 грудня. 

Саксонія зараз - на першому місці в країні за приростом нових заражень на кількість населення. 

Нагадаємо, так званий "м’який локдаун" у Німеччині, що діє вже більше місяця і передбачає закриття ресторанів, музеїв, театрів тощо, продовжили до 10 січня.

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