Одна из федеральных земель Германии дополнительно усилит карантин

Власти федеральной земли Саксония анонсировала дополнительное усиление карантина для борьбы с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом объявил премьер Саксонии Михаэль Кречмер после заседания правительства.

Новые ограничения вступят в силу с понедельника, 14 декабря, и продлятся до 10 января.

На этот период в Саксонии должны будут закрыться школы, детсады, кружки внеклассного досуга, а также все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Премьер пояснил, что это вынужденная мера и "единственный способ" сдержать распространение вируса.

Новые ограничения еще не утверждены официально - документ должны внести и согласовать 11 декабря.

Саксония сейчас - на первом месте в стране по приросту новых заражений на количество населения.

Напомним, так называемый "мягкий локдаун" в Германии действует уже больше месяца на всей территории страны и предусматривает закрытие ресторанов, музеев, театров и т.д. Недавно его продлили до 10 января.