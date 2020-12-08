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Венеція знову підтоплена, попри систему шлюзів - через помилку у прогнозі

Вівторок, 8 грудня 2020, 19:29

Значна частина Венеції виявилася підтопленою, попри наявність захисної дамби, через помилки у прогнозі про масштаби підйому води. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Вранці 8 грудня рівень води піднявся на 137 см, внаслідок чого значна частина міста опинилася під водою. 

 
 

Систему мобільних шлюзів Mose, яка одного разу вже успішно врятувала місто від підтоплення - вперше після свого запуску, цього разу не запустили через помилку у прогнозі. 

Очікувалося, що рівень води підніметься на 120 см, тоді як активація системи запускається у разі 130 см і більше. На час, коли стали зрозумілими реальні масштаби припливу, запускати дамбу було вже пізно. 

 

Цього разу повінь менш руйнівна, аніж руйнівний 187-сантиметровий приплив, що залив Венецію в листопаді минулого року.

Окрім Венеції, від негоди потерпають низка інших міст. Зокрема, гірськолижний курорт Фопполо у провінції Бергамо виявився знеструмленим і майже відрізаним від світу внаслідок потужного снігопаду. Дорогу довелося перекрити через загрозу сходження лавин. На відміну від попередніх років, до епідемії коронавірусу, зараз у містечку переважно місцеві мешканці, тоді як раніше це могли бути тисячі туристів. 

Загрозлива ситуація склалася у Римі - після потужних дощів піднявся рівень води у Тибрі і також є загроза підтоплення. 

Червоний рівень попередження через негоду оголосили для всього регіону Лаціо, а також для Салерно у Кампанії. Усі річки у регіоні перебувають під посиленим наглядом. 

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Італія
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