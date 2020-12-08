Венеция снова подтоплена, несмотря на систему шлюзов - из-за ошибки в прогнозе
Значительная часть Венеции снова оказалась подтопленной, несмотря на наличие защитных шлюзов, из-за ошибок в прогнозе о масштабах подъема воды.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.
Утром 8 декабря уровень воды поднялся на 137 см, в результате чего значительная часть города оказалась под водой.
Систему мобильных шлюзов Mose, которая однажды уже успешно спасла город от подтопления - впервые после своего запуска, на этот раз не запустили из-за ошибки в прогнозе.
Ожидалось, что уровень воды поднимется на 120 см, тогда как активация системы запускается при 130 см и более. На время, когда стали понятны реальные масштабы прилива, запускать дамбу было уже поздно.
На этот раз наводнение менее масштабное, чем разрушительный 187-сантиметровый прилив, что затопил Венецию в ноябре прошлого года.
Кроме Венеции, от непогоды страдают ряд других городов. В частности, горнолыжный курорт Фопполо в провинции Бергамо оказался обесточен и почти отрезан от мира после сильного снегопада. Дорогу пришлось перекрыть из-за угрозы схода лавин. В отличие от предыдущих лет, до эпидемии коронавируса, сейчас в городе преимущественно местные жители, тогда как раньше это могли быть тысячи туристов.
Угрожающая ситуация сложилась в Риме - после мощных дождей поднялся уровень воды в Тибре и также есть угроза подтопления.
Красный уровень предупреждения из-за непогоды объявили для всего региона Лацио, а также для Салерно в Кампании. Все реки в регионе находятся под усиленным наблюдением.