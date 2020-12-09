У Франції затримали ще п’ятьох підозрюваних у справі про вбивство вчителя

Французька влада продовжує розслідування вбивства Самюеля Паті: майже через два місяці після жорстокого нападу на вчителя під Парижем у Франції були взяті під варту ще п'ятеро підозрюваних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Повідомляється, що підозрювані перебували в телефонному контакті з нападником і, як і він, мають чеченське походження.

Підозрюваним від 18 до 21 року.

Їх можуть тримати під вартою в поліції до 96 годин, перш ніж їм буде пред'явлено звинувачення в "співучасті в терористичному акті".

Судові органи Франції вже ведуть розслідування щодо 14 осіб, у тому числі неповнолітніх.

Самюель Паті був вбитий 18-річним нападником в Конфлан-Сент-Оноріні під Парижем в середині жовтня.

Злочин, класифікований слідчими як ісламістський терористичний акт, викликав жах по всій країні. Паті викладав тему свободи слова, показуючи карикатури на пророка Мухаммеда.

Поліція застрелила нападника через кілька хвилин після того, як він обезголовив 47-річного вчителя історії.