Во Франции задержали еще пять подозреваемых по делу об убийстве учителя

Французские власти продолжают расследование убийства Самюэля Пати: почти через два месяца после жестокого нападения на учителя под Парижем во Франции были взяты под стражу еще пятеро подозреваемых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Сообщается, что подозреваемые находились в телефонном контакте с нападавшим и, как и он, имеют чеченское происхождение.

Подозреваемым от 18 до 21 года.

Их могут держать под стражей в полиции до 96 часов, прежде чем им будет предъявлено обвинение в "соучастии в террористическом акте".

Судебные органы Франции уже ведут расследование 14 человек, в том числе несовершеннолетних.

Самюэль Пати был убит 18-летним нападавшим в Конфлан-Сент-Онорине под Парижем в середине октября.

Преступление, классифицированное следователями как исламистский террористический акт, вызвало ужас по всей стране. Пати преподавал тему свободы слова, показывая карикатуры на пророка Мухаммеда.

Полиция застрелила нападавшего через несколько минут после того, как он обезглавил 47-летнего учителя истории.