Молдова отозвала своего посла в РФ после скандала с контрабандой стероидов

Молдавский посол в России Андрей Негуца отозван после скандала с контрабандой анаболиков в микроавтобусе посольства, который был задержан на молдавско-украинской границе.

Такое решение было принято на заседании правительства Молдовы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Глава МИД Молдовы Аурелиу Чокой напомнил, что послов отзывает президент по предложению правительства, и предложил отставку Негуцы. Правительство поддержало предложение.

"Очевидно, что это предложение - следствие позорного происшествия несколько дней назад. Ясно, что ответственность за случившееся, как минимум косвенно, лежит на главе дипмиссии", - заявил после предложения Чокоя премьер Ион Кику и призвал главу МИД "разобраться, что происходит в ведомстве".

"Мы так скоро заслужим в Европе печальную славу контрабандистов, использующих дипмиссии. Что-то у вас не работает, исправьте ситуацию", - возмутился Кику.

Напомним, что накануне, 8 декабря, действующий президент Игорь Додон заявил, что Негуцу необходимо отозвать, если правоохранители докажут, что он причастен к контрабанде анаболиков в микроавтобусе посольства Молдовы в России.

Микроавтобус с партией анаболиков, принадлежащей посольству Молдовы в России, задержали 5 декабря на КПП Паланка. По оценке прокуроров, стоимость партии анаболиков и психотропных веществ, обнаруженных в микроавтобусе, составляет 8 млн леев.