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У Римі сотні птахів загинули внаслідок новорічних феєрверків

П'ятниця, 1 січня 2021, 15:25

У Римі сотні птахів загинули внаслідок масових новорічних феєрверків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera з посиланням на численні фото- та відеосвідчення з соцмереж.

Люди почали поширювати фото й відео з десятками птахів, переважно шпаків, що попадали просто посеред вулиць у різних частинах міста.

 

Особливо багато таких було поблизу станції Терміні, центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

"На Віа Кавур - повно мертвих птахів через феєрверки, але якісь свині все одно це роблять", - пише один з користувачів Twitter. 

Люди пишуть, що бачили буквально "дощ" із мертвих птахів після початку опівнічної "канонади" з феєрверків і петард, коли перелякані птахи намагалися втекти від гучних вибухів.

Шпаки падали на вулиці, тротуари та тераси житлових будинків. 

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Італія
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