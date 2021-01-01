У Франції поліція вже добу не може розігнати масштабну підпільну рейв-вечірку

У французькому місті Льєрон, що у регіоні Бретань, поліція не може впоратися із масштабною нелегальною молодіжною вечіркою, яка зібралася попри коронавірусні обмеження.

Як повідомляє "Європейська правда", кількість учасників вечірки, яка почалася ще надвечір 31 грудня, оцінюється у 2,5 тисяч людей.

Ця вечірка через свій масштаб стала однією з топ-новини минулої ночі. Тоді йшлося про підпільну подію за участі орієнтовно 2000 людей. Попри заборону на масові зібрання та попри комендантську годину, вони зібралися на рейв-вечірку у закинутому ангарі. Перша спроба поліції розігнати її закінчилася невдало – молодь відбила наступ, спаливши один з автомобілів жандармів, а поліція викликала підмогу.

Втім, як повідомляє Le Parisien, припинити вечірку все одно не вдалося. Поліція поясняю, що не може швидко зібрати таку кількість співробітників, щоби впоратися із порушниками. Зараз кількість учасників вечірки оцінюється у 2500 людей.

Як з’ясувалося, рейв-паті розрахована на дві доби, тож організатори планують, що вона триватиме до вечора суботи. Наразі невідомо, чи піде поліція на новий штурм цієї ночі.

Танцпол нелегальної вечірки у Бретані Фото Ouest-France

Видання BFMTV зазначає, що зараз на місці присутні 150 поліцейських, але їх сил вистачає лише для охорони периметра для того, щоби блокувати прибуття нових учасників вечірки – хоча визнають, що ті все одно потрапляють всередину. Відомо, що там зібралися прихильники рейву з різних частин Франції, а також з інших держав ЄС.

Поліція додає, що знала про плани організації вечірки 31 грудня, але не могла зупинити учасників, оскільки вони приїхали у ангар ще до настання комендантської години.

Фото Le Figaro

Медіа наводять коментарі учасників вечірки, які кажіть, що готові заплатити штраф (135 євро) за свою участь у незаконній вечірці, але хочуть відпочити так, як вважають за потрубне.

Раніше повідомлялося, що у Франції у новорічну ніч нелегальні вечірки стали серйозною проблемою, однак це зібрання суттєво перевищило усі інші за масштабом.