У Франції поліція розганяла двотисячну нелегальну новорічну вечірку, є поранені

Французька поліція звітує про те, як у новорічну ніч вона зупинила кілька масштабних святкувань, які є забороненими через запроваджену в країні комендантську годину.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пишуть французькі медіа.

Найбільша знайдена поліцією рейв-вечірка відбувалася у Бретані, у маленькому муніципалітеті Льєрон, а кількість її учасників перевищувала кількість мешканців містечка – імовірно, її учасники прибули сюди навіть з Парижа.

За даними джерел телеканалу Europe 1, йдеться про 2000 учасників. L’independant підтверджує ці оцінки і додає, що нелегальне святкування відбувалося у закинутому ангарі. У наслідок сутичок між учасниками вечірки і поліцією, троє поліцейських отримали легкі травми, один поліцейський автомобіль спалили. Примітно, що після того вечірка не припинилася і тривала принаймні деякий час, оскільки поліція без підкріплення виявилася нездатна її розігнати.

Поліція офіційно наразі не надає деталей про даний інцидент.

У Франції діє коронавірусна комендантська година, правила якої забороняють будь-які святкування Нового року поза межами свого житла.

Le Figaro зазначає, що інциденти меншого масштабу відбувалися і в інших містах. Зокрема, у Марселі поліція припинила вечірку на близько 300 людей, на 150 з них накладений штраф по 135 євро, а троє організаторів опинилися за гратами за звинуваченнями у діях, що загрожують життю інших людей.

Уряд попереджав французів, що за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч поліцейських.

Раніше повідомлялося, що Монако обмежить відвідини ресторанів через французьких туристів, які їдуть до цієї країни, тікаючи від обмежень у себе вдома.