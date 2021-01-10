В Британії від COVID вакцинували майже 2 млн осіб

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявив у неділю, що в країні від COVID-19 вже вакциновано близько 2 мільйонів осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"За останній тиждень ми вакцинували більше людей, ніж за весь грудень, отож ми прискорюємо впровадження (програми вакцинації)", - сказав він в ефірі BBC.

За словами Хенкока, з 8 грудня в країні вакциновано близько 2 мільйонів осіб.

"Але ми збираємося опублікувати точні цифри завтра, а потім і надалі щодня", - уточнив міністр.

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Британія планує вакцинувати до середини лютого близько 14 мільйонів осіб, включаючи людей старших 70 років, медичних і соціальних працівників.

Хенкок сказав, що близько 200 тисяч осіб нині вакцинують кожен день, що дозволяє Британії рухатися до поставленої мети і дає можливість почати ослаблення карантинних обмежень навесні.

У зв'язку з поширенням нового варіанту вірусу прем'єр-міністр Борис Джонсон ввів третю загальнонаціональну ізоляцію в Англії.

Понад 80 тисяч людей у Британії померли у зв’язку з коронавірусом від початку епідемії.