Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Земан побачив у штурмі Капітолія спробу зробити Майдан

Amazon припиняє хостинг популярної серед фанатів Трампа соцмережі Parler

В Австрії міністр праці подала у відставку через плагіат-скандал

Пенс допускає застосування 25 поправки для усунення Трампа - CNN






В Британії від COVID вакцинували майже 2 млн осіб

Неділя, 10 січня 2021, 13:05

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявив у неділю, що в країні від COVID-19 вже вакциновано близько 2 мільйонів осіб. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"За останній тиждень ми вакцинували більше людей, ніж за весь грудень, отож ми прискорюємо впровадження (програми вакцинації)", - сказав він в ефірі BBC.

За словами Хенкока, з 8 грудня в країні вакциновано близько 2 мільйонів осіб.

"Але ми збираємося опублікувати точні цифри завтра, а потім і надалі щодня", - уточнив міністр.

Читайте також
Королева Британії вакцинувалась від коронавірусу

Британія планує вакцинувати до середини лютого близько 14 мільйонів осіб, включаючи людей старших 70 років, медичних і соціальних працівників.

Хенкок сказав, що близько 200 тисяч осіб нині вакцинують кожен день, що дозволяє Британії рухатися до поставленої мети і дає можливість почати ослаблення карантинних обмежень навесні.

У зв'язку з поширенням нового варіанту вірусу прем'єр-міністр Борис Джонсон ввів третю загальнонаціональну ізоляцію в Англії.

Понад 80 тисяч людей у Британії померли у зв’язку з коронавірусом від початку епідемії. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Коронавірус Епідемія у цифрах
powered by lun.ua