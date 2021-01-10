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В Британии от COVID вакцинировали почти 2 млн человек

Воскресенье, 10 января 2021, 13:05

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в воскресенье, что в стране от COVID-19 уже вакцинировано около 2 миллионов человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"За последнюю неделю мы вакцинировали больше людей, чем за весь декабрь, так что мы ускоряем внедрение (программы вакцинации)", - сказал он в эфире BBC.

По словам Хэнкока, с 8 декабря в стране вакцинировано около 2 миллионов человек.

"Но мы собираемся опубликовать точные цифры завтра, а потом и в дальнейшем каждый день", - уточнил министр.

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Великобритания планирует вакцинировать до середины февраля около 14 млн человек, включая людей старше 70 лет, медицинских и социальных работников.

Хэнкок сказал, что около 200 000 человек сейчас вакцинируют каждый день, что позволяет Британии двигаться к поставленной цели и дает возможность начать ослабление карантина весной.

В связи с распространением нового варианта вируса премьер-министр Борис Джонсон ввел третью общенациональную изоляцию в Англии.

Более 80 000 человек в Великобритании умерли в связи с коронавирусом с начала эпидемии.

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Великобритания Коронавирус Эпидемия в цифрах
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