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Після штурму Капітолія в Берліні посилено безпеку Бундестагу

Неділя, 10 січня 2021, 14:26

Після штурму Капітолія у Вашингтоні було посилено безпеку німецького Бундестагу. 

Про це повідомив тижневик Bild am Sonntag з посиланням на лист глави німецького парламенту до законодавців, пише "Європейська правда".

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"Поліція Берліна домовилася про посилення своїх сил навколо будівлі Бундестагу", - наводить видання слова Вольфганга Шойбле у листі до депутатів.

Прессекретар Бундестагу підтвердила, що Шойбле написав депутатам про поточну ситуацію, але відмовилася надати детальну інформацію про зміст листа.

Шойбле також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням надати доповідь про насильство у Вашингтоні. Він заявив, що  уточнить у федерального уряду та влади федеральної землі Берлін, які висновки слід зробити для безпеки Бундестагу.

Розлючені прихильники президента США Дональда Трампа 6 січня у середу увірвались у вашингтонський Капітолій. У результаті заворушень загинули 5 людей, у тому числі співробітник поліції.

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Штурм Капітолія Німеччина
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