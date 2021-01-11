Палата представників закличе Пенса відсторонити Трампа від влади

Демократи Палати представників США планують у понеділок голосувати, щоб закликати віце-президента Майка Пенса вжити заходів для усунення президента Дональда Трампа з посади після штурму Капітолію його прихильниками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

План, викладений спікером палати парламенту Ненсі Пелосі у листі до членів парламенту у неділю ввечері, з’явився на тлі пошуків рішення, що робити з чинним президентом Дональдом Трампом за 10 днів до того, як обраний президент Джо Байден складе присягу 20 січня.

Чиновники розпочали щонайменше 25 розслідувань у справі тероризму у зв’язку з нападом на Капітолій США у середу.

Прокурори порушили десятки справ, пов’язаних з нападами, у федеральних та місцевих судах. ФБР підтвердило пізно в неділю, що отримало понад 40 000 заяв щодо цифрових засобів масової інформації, включаючи відео та фотографії, від громадськості у зв'язку з насильством у Капітолії в середу.

У своєму листі Пелосі зазначила, що лідери Палати, очолюваної Демократичною партією, спробують у понеділок прийняти резолюцію, в якій закликають Пенса активувати 25-ту поправку до Конституції, щоб визнати Трампа неспроможним виконувати обов'язки.

Якщо Пенс не відреагує, демократи вдруге запустять процедуру імпічменту.

"Захищаючи нашу Конституцію і нашу демократію, ми діятимемо терміново, оскільки цей президент представляє безпосередню загрозу ", - заявила Пелосі.

Пенс виступає проти використання 25-ї поправки для усунення Трампа, сказав йогорадник.

Пелосі та інші демократи висловлюють дедалі більше занепокоєння з приводу Трампа. У п'ятницю Пелосі заявила, що розмовляла з найвищим американським військовокомандувачем щодо вжиття заходів, щоб забезпечити, щоб "непідконтрольний" Трамп не міг розпочати бойові дії або наказати здійснити ядерний удар перед тим, як покинути посаду.

У середу 6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, щоб перешкодити затвердженню перемоги Джо Байдена на виборах. У результаті заворушень померли 5 людей, серед яких поліцейський.

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.

Детальніше про зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.