Палата представителей призовет Пенса отстранить Трампа от власти

Демократы Палаты представителей США планируют в понедельник голосовать, чтобы призвать вице-президента Майка Пенса принять меры для устранения президента Дональда Трампа с должности после штурма Капитолия его сторонниками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

План, изложенный спикером палаты парламента Нэнси Пелоси в письме к членам парламента в воскресенье вечером, появился на фоне поисков решения, что делать с действующим президентом Дональдом Трампом за 10 дней до того, как избранный президент Джо Байден примет присягу 20 января.

Чиновники начали более 25 расследований по делу терроризма в связи с нападением на Капитолий США в среду.

Прокуроры возбудили десятки дел, связанных с нападениями в федеральных и местных судах. ФБР подтвердило поздно в воскресенье, получившее более 40 000 заявлений о цифровых средств массовой информации, включая видео и фотографии, от общественности в связи с насилием в Капитолии в среду.

В своем письме Пелоси отметила, что лидеры Палаты, возглавляемой Демократической партией, попытаются в понедельник принять резолюцию, в которой призывают Пенса активировать 25-ю поправку к Конституции, чтобы признать Трампа несостоятельным выполнять обязанности.

Если Пенс не отреагирует, демократы во второй раз запустят процедуру импичмента.

"Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать срочно, поскольку этот президент представляет непосредственную угрозу", - заявила Пелоси.

Пенс выступает против использования 25-й поправки для устранения Трампа, сказал йогорадник.

Пелоси и другие демократы выражают все большее беспокойство по поводу Трампа. В пятницу Пелоси заявила, что разговаривала с высоким американским военнокомандующим о принятии мер, чтобы обеспечить, чтобы "неподконтрольный" Трамп не мог начать боевые действия или приказать осуществить ядерный удар перед тем, как покинуть пост.

В среды 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы препятствовать принятию победы Джо Байдена на выборах. В результате беспорядков погибли 5 человек, среди которых полицейский.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.