У центрі Праги кілька тисяч людей протестували проти коронавірусних обмежень

Декілька тисяч людей протестували у неділю проти урядових заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, на Староміській площі в Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

Окрім представників бізнесу, художників, лікарів та студентів, з промовою виступив і колишній президент Чехії Вацлав Клаус, який виступив проти обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Демонстрація під назвою "Відкриймо Чехію" була скликана ініціативою щодо відновлення роботи ресторанів Chcípl PES. Натовп скандував заклики до уряду подати у відставку. Учасники тримали чеські прапори та банери з написом "Зупиніть тиранію COVID. Зупинимо тоталітаризм в ім'я COVID!", "Ми не вівці", "В понеділок до школи!". Деякі прийшли з маленькими дітьми.

На багатьох учасниках акції протесту не було масок, вони також не дотримувалися соціальної дистанції.

Поліція описала зібрання як мирне та повідомила про порушення заходів адміністративному органу.

На початку двогодинного заходу поліція оцінила кількість учасників у 2000, а після його завершення скоригувала свою оцінку до 2500-3000 осіб.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш засудив акцію, заявивши, що її учасники уявлення не мають, що зараз коїться у лікарнях.