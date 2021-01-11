В центре Праги несколько тысяч человек протестовали против коронавирусных ограничений

Несколько тысяч человек протестовали в воскресенье против правительственных мер, связанных с пандемией коронавируса, на Староместской площади в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

Кроме представителей бизнеса, художников, врачей и студентов, с речью выступил и бывший президент Чехии Вацлав Клаус, который выступил против обязательной вакцинации от COVID-19.

Демонстрация под названием "Откроем Чехию" была созвана инициативой возобновления работы ресторанов Chcípl PES. Толпа скандировала призывы к правительству подать в отставку. Участники держали чешские флаги и баннеры с надписью "Остановите тиранию COVID. Остановим тоталитаризм во имя COVID!", "Мы не овцы", "В понедельник в школу!". Некоторые пришли с маленькими детьми.

На многих участниках акции протеста не было масок, они также не придерживались социальной дистанции.

Полиция описала собрание как мирное и сообщила о возбуждении мероприятий административному органу.

В начале двухчасового мероприятия полиция оценила количество участников в 2000, а после его завершения скорректировала свою оценку до 2500-3000 человек.

Премьер Чехии Андрей Бабиш осудил акцию, заявив, что ее участники понятия не имеют, что сейчас творится в больницах.