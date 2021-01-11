Іспанія відправила спецконвої з вакциною від COVID-19 у відрізані снігопадами райони

Уряд Іспанії в неділю відправив спеціальні конвої з вакциною від COVID-19 в райони, відрізані сильними снігопадами і штормом "Філомена".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр транспорту Хосе Луїс Абалос сказав, що конвої також доставлятимуть продукти людям у заблокованих районах.

Уряд сподівається забезпечити щотижневі поставки вакцини BioNTech-Pfizer регіональним органам охорони здоров'я з використанням конвоїв, супроводжуваних поліцією.

Шторм "Філомена" приніс до Іспанії найсильніший снігопад за останні десятиліття, він також призвів до загибелі чотирьох осіб.

Очікується, що найближчими днями температура впаде приблизно до -10 градусів за Цельсієм і нижче, що, наприклад, для Мадрида стане рекордним показником за сторіччя.

Державне метеорологічне агентство повідомило, що в суботу в Мадриді випало 20-30 сантиметрів снігу, що є максимальним показником з 1971 року.

"Небезпека ще не минула. Наближається тиждень сильного холоду, і весь сніг на землі перетвориться на лід, тим самим збільшуючи ризик. Шторм приносить з собою хвилю холоду, яка може знизити температуру до рекордного рівня", - сказав міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Маркаска.

Близько 20 000 кілометрів доріг постраждали від шторму в центральній Іспанії. Влада закликала людей залишатися вдома та уникати несуттєвих поїздок.