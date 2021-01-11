Испания отправила спецконвои с вакциной от COVID-19 в отрезанные снегопадами районы

Правительство Испании в воскресенье отправило специальные конвои с вакциной от COVID-19 в районы, отрезанные сильными снегопадами и штормом "Филомена".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр транспорта Хосе Луис Абалос сказал, что конвои также будут доставлять продовольствие нуждающимся.

Правительство надеется обеспечить еженедельные поставки вакцины BioNTech-Pfizer региональным органам здравоохранения с использованием конвоев, сопровождаемых полицией.

Шторм "Филомена" принес в Испанию самый сильный снегопад за последние десятилетия, он также привел к гибели четырех человек.

Ожидается, что в ближайшие дни температура упадет примерно до -10 градусов по Цельсию и ниже, что, например, для Мадрида станет рекордным показателем за столетие.

Государственное метеорологическое агентство сообщило, что в субботу в Мадриде выпало 20-30 сантиметров снега, что является максимальным показателем с 1971 года.

"Опасность еще не миновала. Приближается неделя сильного холода, и весь снег на земле превратится в лед, тем самым увеличивая риск. Шторм приносит с собой волну холода, которая может снизить температуру до рекордного уровня", - сказал министр внутренних дел Фернандо Гранде-Маркаска.

Около 20 000 километров дорог пострадали от шторма в центральной Испании. Власти призвали людей оставаться дома и избегать несущественных поездок.