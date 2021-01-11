Франції радять закрити кордон із Британією через новий штам вірусу

Французький епідеміолог та урядовий радник вважає, що Франція повинна розглянути можливість закриття своїх кордонів з Британією та іншими країнами, які мають сильну присутність британського варіанту коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Це велика загроза" - сказав Арно Фонтане, член наукової ради, яка консультує уряд щодо політики COVID-19.

"Цей варіант повністю змінює ситуацію у новому році", - вважає епідеміолог.

За його словами, зараз ситуація нагадує "епідемію в епідемії" і для стримування ситуації необхідні жорсткі заходи.

Він також сказав, що для контролю епідемії Франція повинна зробити щеплення від 10 до 15 мільйонів людей до кінця березня та з 25 по 30 млн до кінця червня.

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