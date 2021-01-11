Франции советуют закрыть границу с Британией из-за нового штамма коронавируса

Французский эпидемиолог и правительственный советник считает, что Франция должна рассмотреть возможность закрытия своих границ с Британией и другими странами, где сильно присутствие британского варианта коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Это большая угроза", - сказал Арно Фонтане, член научного совета, консультирующего правительство по политике борьбы с COVID-19.

"Этот вариант полностью меняет ситуацию в новом году", - считает эпидемиолог.

По его словам, сейчас ситуация напоминает "эпидемию в эпидемии", и для сдерживания ситуации необходимы жесткие меры.

Он также сказал, что для контроля эпидемии Франция должна привить от 10 до 15 млн человек до конца марта и от 25 до 30 млн - до конца июня.

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