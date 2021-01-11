У Франції відкидають ідею про "паспорт вакцинації" для допуску на рейси

У Франції, де кілька тижнів тому ще обговорювали проєкт про обмеження доступу до громадських місць невакцинованим особам, зараз відкидають ідею про "паспорт вакцинації" для допуску на авіарейси.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявив міністр з питань Франції Жан-Батіст Джеббарі.

Запитання міністру поставили у контексті того, що з появою вакцини від коронавірусу авіалінії або уряди країн можуть просувати ідею про допуск на рейси лише вакцинованих осіб.

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"Ми зараз у процесі вакцинації, і саме вакцини допоможуть нам знову отримати свободу. І саме це (процес вакцинації) ми повинні підтримувати, а не ділити населення за тим, вакциновані люди чи ні", - відповів Джеббарі.

Нагадаємо, у грудні у Франції обговорювали законопроєкт, за яким нещепленим людям можна було б забороняти відвідувати громадські місця під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я. Після гучної критики уряд був змушений відкласти його.