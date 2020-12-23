Уряд Франції після шквалу критики відклав суперечливі плани з обмеження невакцинованих 

Французький уряд після гучної критики був змушений відкласти суперечливий законопроєкт, за якими нещепленим людям можна було б забороняти відвідувати громадські місця під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Текст законопроєкту презентували у понеділок, він покликаний створити основу для майбутніх надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я у Франції.

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Проєкт пропонує надати прем'єр-міністру у випадку кризи в охороні здоров’я виняткові повноваження обмежувати доступ до громадського транспорту і інших громадських місць для громадян, які не можуть надати негативні результати тестів або докази вакцинації від інфекційного захворювання.

Але після цілого дня суперечок навколо цих планів міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у вівторок ввечері заявив, що законопроєкт буде відкладено,

"Тому що у французів повинна бути довіра, щоб вони могли пройти вакцинацію за власним бажанням, тому що ми все ще перебуваємо в стані санітарної кризи... уряд не буде представляти текст (у парламент) протягом декількох місяців, перш ніж ми вийдемо з кризи", - сказав Веран в ефірі телебачення.

Ця пропозиція викликала гарячу суперечку у Франції, де майже половина населення не готова вакцинуватися від коронавірусу. Представники опозиції по всьому політичному спектру - як з табору прихильників вакцинації, так і з таборів скептиків - були обурені планом, який називали "вакцинним шантажем".

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Також висловлювалися побоювання, що план може розпалити настрої противників вакцинації всього за кілька днів до початку кампанії вакцинації COVID-19 у Франції і по всій Європі.

Спочатку законопроєкт планували обговорити в Національних зборах в січні.

Уряд Франції заявляв, що заходи з обмеження пересування невакцинованих не означають введення обов'язкової вакцинації проти COVID-19, але можуть знадобитися в разі майбутньої пандемії. Однак в самому законопроєкті цей нюанс не прописаний.