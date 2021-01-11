Україна проти Росії: ЄСПЛ оголосить рішення щодо прийнятності скарги по Криму

Європейський суд з прав людини 14 січня проведе слухання та оприлюднить рішення щодо прийнятності справи Україна проти Росії щодо Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄСПЛ.

"Європейський суд з прав людини оприлюднить постанову Великої палати у справі Україна v. Росія (щодо Криму, позов № 20958/14) під час публічних слухань о 10.00, 14 січня", - йдеться у заяві.

Справа стосується позиції України щодо застосування Російською Федерацією "адміністративної практики", яка призвела до порушення з боку РФ Європейської конвенції з прав людини.

"Український уряд стверджує, що РФ із 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над АР Крим та містом Севастополем, які є невід’ємними частинами України. Здійснення такої юрисдикції над ситуацією (Росією у Криму – ред.) призвело до численних порушень Конвенції. Уряд вважає, що ці порушення стали результатом загальної адміністративної діяльності з боку Російської Федерації", - нагадали в ЄСПЛ суть справи.

У Суді нагадали, що ця справа – Україна проти Росії – сформована із двох позовів: від 13 березня 2014 року і 26 серпня 2015 року – та стосується подій у Криму і на сході України. 11 червня 2018 року ці два позови були об’єднані у нову справу Україна проти Росії (щодо Криму).

Суд також нагадав, що застосував до справи правило 39 Регламенту (тимчасовий захід), яким закликав Російську Федерацію та Україну утриматися від заходів, зокрема військових дій, які можуть спричинити порушення прав цивільного населення, зокрема відповідно до статей 2 (право на життя) та 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження).

Слід зазначити, що зазвичай, ЄСПЛ просто публікує подібні рішення на своєму сайті, публічні слухання і публічні оприлюднення відбуваються вкрай рідко.