Украина против России: ЕСПЧ огласит решение по приемлемости жалобы по Крыму

Европейский суд по правам человека 14 января проведет слушания и обнародует решение о приемлемости дела Украины против России относительно Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека обнародует постановление Большой палаты по делу Украина v. Россия (относительно Крыма, иск № 20958/14) во время публичных слушаний в 10.00, 14 января", - говорится в заявлении.

Дело касается позиции Украины относительно применения Российской Федерацией "административной практики", которая привела к нарушению со стороны РФ Европейской конвенции по правам человека.

"Украинское правительство утверждает, что РФ с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над АР Крым и городом Севастополем, которые являются неотъемлемыми частями Украины. Осуществление такой юрисдикции над ситуацией (Россией в Крыму. - Ред.) привело к многочисленным нарушениям Конвенции. Правительство считает, что эти нарушения стали результатом общей административной деятельности со стороны Российской Федерации ", - напомнили в ЕСПЧ суть дела.

В суде напомнили, что это дело - Украина против России - сформировано из двух исков - от 13 марта 2014 и 26 августа 2015 года - и касается событий в Крыму и на востоке Украины. 11 июня 2018 года эти два иска были объединены в новое дело Украины против России (по Крыму).

Суд также напомнил, что применил к делу правило 39 Регламента (временная мера), которым призвал Российскую Федерацию и Украину воздержаться от мер, в том числе военных действий, которые могут повлечь нарушение прав гражданского населения, в частности в соответствии со статьями 2 (право на жизнь) и 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).

Следует отметить, что обычно ЕСПЧ просто публикует подобные решения на своем сайте, публичные слушания и публичные обнародования происходят крайне редко.